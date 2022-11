"Ameryka zawsze porzucała swoich przyjaciół"

To nie koniec kłamliwej retoryki byłego rosyjskiego prezydenta i premiera. Miedwiediew przekonuje, że Waszyngton w końcu przestanie wspierać Kijów. "Ameryka zawsze porzucała swoich przyjaciół i nawet ‘najlepszych sukinsynów’ (nawiązanie do prawicowych dyktatur, np. w Chile, wspieranych przez USA w czasach zimnej wojny - red.). Stąd utrata resztek rzeczywistości i łzawe napady złości klaunów w Kijowie, którzy w szale domagają się coraz większych sankcji wobec Rosji i coraz więcej zachodnich pieniędzy na wojnę. Tylko to może przedłużyć ich słodką agonię" - podsumował Miedwiediew.