Ogromny podświetlany krzyż w Lublinie. Część mieszkańców niezadowolona

Na fasadzie jednego z kościołów w Lublinie umieszczono podświetlany krzyż. Iluminacja nie przypadła jednak do gustu wszystkim mieszkańcom. Do nadzoru budowlanego wpłynęła skarga. - Oświetlenie krzyża powstało na prośbę parafian, nie był to mój pomysł - tłumaczy proboszcz.