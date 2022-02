Ogromny miś ścigany przez kalifornijską policję. Za liczne włamania

Przedstawiciele jego gatunku, którzy budzą się właśnie w gawrach, i wygłodniali ruszają na żer, nie mają co mierzyć się z ogromnym czarnym niedźwiedziem o imieniu Hank the Tank. Niedźwiedź włamywacz waży 500 funtów, czyli 227 kilogramów. Wszystko wskazuje na to, że zimą nie zapadł w stan hibernacji właśnie dlatego, że odkrył latem zeszłego roku świetny sposób na stały dostęp do pożywienia.