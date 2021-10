Tatry. Turysta chciał zrobić selfie z niedźwiedziem. Został ugryziony

Niedźwiedzie w Tatrach. Zwierzęta żerują przed zimą

Jesień to okres intensywnego żerowania niedźwiedzi, które muszą zgromadzić odpowiednie zapasy tłuszczu, zanim udadzą się do gawr, gdzie zapadną w sen zimowy. To oznacza, że przed zimą można się szczególnie często natknąć na te zwierzęta w Tatrach.