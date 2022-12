Ogromne wsparcie z USA. Nowe systemy przeciw Rosji

Dwa systemy już strzegą nieba Ukrainy

NASAMS, czyli Narodowy Zaawansowany System Rakietowy Ziemia-Powietrze (National Advanced Surface-to-Air Missile System) to system średniego zasięgu produkowany przez Raytheon i norweski koncern Kongberg. Tej jesieni do Ukrainy trafiły dwa pierwsze systemy, dostarczone we współpracy USA i Norwegii.