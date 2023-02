Ogromne długi polskiej policji. "Przestałem przyjmować od nich zlecenia, skoro nie wypłacają pieniędzy"

- Mamy do czynienia z sytuacją, w której wiele firm wydało państwowej instytucji towar, nie dostało pieniędzy, musi od tego zapłacić podatek, a gdy zabraknie środków na publiczne daniny, będą one ścigane przez inne państwowe instytucje. Jednocześnie powstają zatory płatnicze – bo przecież gdy policja nie zapłaci swojemu kontrahentowi, to istnieje ryzyko, że on nie będzie w stanie zapłacić swoim dostawcom - zauważa prawnik.