Ogromna eksplozja pod Donieckiem. Rosyjski T-80 wyleciał w powietrze

Kolejny cios wymierzony w armię Putina pod Donieckiem. Tym razem do sieci trafiło nagranie z frontu, na którym widać, jak rosyjski czołg T-80 zostaje trafiony przez pocisk artyleryjski. Ukraińcy z 81. Brygady oddaleni byli od pozycji wroga o niecałe 2 km. Najpierw dron bojowy wyśledził trasę okupantów, a gdy ci zjawili się wystarczająco blisko, padł rozkaz o zlikwidowaniu celu. Wystarczył jeden strzał, by z wrogiej maszyny zostały tylko zgliszcza. W wyniku potężnej eksplozji śmierć na miejscu poniosło czterech Rosjan. Zacięte walki w tym regionie wciąż trwają. Obrońcy Kijowa mierzą się z czasem. Wszystko dlatego, że Moskwa przygotowuje swoje wojska do kontrofensywy w obwodzie donieckim i ługańskim. Każdy wyeliminowany z pola walk czołg daje Ukraińcom nadzieję na spowolnienie tych działań.