Ograniczenia praw obywateli. Opublikowano projekt ustawy o mobilizacji w Ukrainie

Główne założenia ustawy to usprawnienie procedury rejestracji wojskowej poborowych; miana wieku poboru z 27 na 25 lat; wprowadzenie podstawowego szkolenia wojskowego dla obywateli Ukrainy trwającego do 3 miesięcy dla wszystkich obywateli w wieku 18–25 lat we wszystkich placówkach oświatowych, a także ustanowienie ograniczeń praw obywateli Ukrainy uchylających się od rejestracji wojskowej i służby wojskowej.