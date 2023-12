Szykują bat na mężczyzn. Ukraina chce ściągnąć poborowych zza granicy

- Wierzcie mi, nadal będą dyskusje w parlamencie, nadal będą dyskusje z posłami, z różnymi frakcjami i tak dalej. Dlatego mówię tylko o tym, co jest w trakcie opracowywania. Ukraińcy za granicą muszą przejść przez te same procedury. Oznacza to, że identyfikacja będzie musiała zostać ukończona. Jeśli pozytywnie przejdziesz weryfikację i znajdziesz się na liście do mobilizacji, to oczywiście wtedy otrzymasz wezwanie. Jest to normalny proces. A potem to twój wybór. Albo wrócisz, albo tam zostaniesz, a to będzie naruszenie prawa Ukrainy - tłumaczył deputowany.