Ofiary ks. Jankowskiego zabierają głos. Wstrząsające szczegóły

- To było ciało o ciało. Dobierał się do pierwszej osoby, którą dorwał - mówi w "Faktach" TVN Barbara Borowiecka, która jako dziewczynka była molestowana przez ks. Henryka Jankowskiego. Coraz więcej osób zabiera głos w tej sprawie.



- Jak na mnie, to było wtedy dużo razy, czy dziesięć, czy dwadzieścia, to nie wiem - mówiła w rozmowie z "Faktami" TVN. Szczegóły opowieści są tak drastyczne, że nie nadają się do cytowania. Kobieta tłumaczy, że to nie było tak, że to ona została wybrana, tylko "jak dzieciaki uciekały do piwnic czy do budynków, w których mieszkały, to chyba dobierał się do pierwszej osoby, którą dorwał".