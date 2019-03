Ofiara księdza pedofila o raporcie Episkopatu: to dla mnie policzek

Marek Lisiński jako mały chłopiec padł ofiarą księdza pedofila. Oglądał całe wystąpienie Episkopatu, na którym prezentowano raport dotyczący pedofilii w Kościele. - To było straszne. Brak szacunku dla społeczeństwa, ale przede wszystkim dla ofiar. To wstyd - mówi Wirtualnej Polsce.

- Obejrzałem to. Nie spodziewałem się niczego przełomowego, ale i tak poczułem, jakby biskupi wymierzyli mi policzek. Zero szacunku dla ofiar, za to prośba o miłosierdzie dla katów. Usłyszeliśmy, że to księża podejmują próby samobójcze, bo źle się z tym czują. A my – ofiary? Nikt nie mówi dla ilu z nas zakończyło się to tragicznie – mówi Lisiński.