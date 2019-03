Ofiara ks. Jankowskiego: "Molestowanie dziecka to dla kurii przykre doświadczenie"

Gdańska kuria otrzymała w styczniu zgłoszenie wielokrotnego molestowania przez ks. Henryka Jankowskiego. Barbara Borowiecka opisała swoje dzieciństwo i jest gotowa zeznawać pod przysięgą. Kuria wydała komunikat, w którym padło kontrowersyjne sformułowanie. Oburzyło ono rodzinę pani Barbary.

Po publikacji wywiadu kuria gdańska wydała oświadczenie. Napisała w nim, że w latach 2008 -2018 nie wpłynęły do niej "żadne doniesienia potwierdzające zarzuty podnoszone w mediach". Barbara Borowiecka wysłała więc do kurii oficjalne zgłoszenie wielokrotnego molestowania przez ks. Henryka Jankowskiego.

"Zgłaszam do kurii, że były to zdarzenia prawdziwe i miały miejsce w latach sześćdziesiątych. Wnioskuję o zbadanie tej sprawy. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, to zeznam pod przysięgą, że molestowanie miało miejsce." - napisała. Do tej pory nie otrzymała odpowiedzi na ten list - powiedziała Borowiecka w TVN24.