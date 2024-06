- Broni nuklearnej nie bierzemy pod uwagę: najprawdopodobniej istnieje co do niej niewypowiedziana umowa, że ​​w przypadku choćby próby użycia przez Federację Rosyjską broni nuklearnej, Stany Zjednoczone zastrzegają sobie prawo do pokonania grupy wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy. Biden i Johnson rozmawiali o tym już wiosną 2022 roku - powiedział Żdanow.