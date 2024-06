"Zełenski ma być zastąpiony". Putin twierdzi, że są już kandydaci na prezydenta Ukrainy

Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Komentując oskarżenia pod adresem Rosji o ingerencję w politykę wewnętrzną USA, starał się przekonywać, że Moskwa "patrzy na to z zewnątrz" i "nie będzie się wtrącać".

Putin nazwał także wykorzystanie dolara jako narzędzia sankcji "dużym błędem Stanów Zjednoczonych", gdyż - jak stwierdził - podważa to zaufanie do amerykańskiej waluty.

Kiedy koniec wojny? Zapytali o to Putina na konferencji

- Ameryka będzie tolerować ukraińskiego przywódcę Władimira Zełenskiego do wiosny 2025 roku , a potem zostanie on zastąpiony - straszył przywódca Rosji. Uważa, że na Zachodzie jest już "kilku kandydatów" na stanowisko prezydenta Ukrainy.

Putin skomentował też niedawną decyzję nowojorskiej ławy przysięgłych, która uznała Donalda Trumpa za winnego 34 przestępstw związanych z fałszowaniem rachunków biznesowych, by opłacić milczenie gwiazdy porno, z którą miał romans.

- Amerykanie spalają się od środka, swoje państwo, swój system polityczny. To oczywiste dla całego świata, że postępowanie wobec Trumpa, zwłaszcza w sądzie, w związku z zarzutami dotyczącymi wydarzeń sprzed lat, bez bezpośrednich dowodów, to po prostu wykorzystywanie wymiaru sprawiedliwości do wewnętrznej walki politycznej - oznajmił Putin.