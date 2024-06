Spytali Putina kiedy koniec wojny. Postawił warunek

Podczas specjalnej konferencji prasowej w Petersburgu amerykański dziennikarz zapytał prezydenta Rosji o to, kiedy może zakończyć się wojna w Ukrainie. - Mogę powiedzieć panu to, co kiedyś powiedziałem panu Bidenowi - stwierdził Władimir Putin. Postawił jednak warunek, który oznaczałby natychmiastową klęskę Ukrainy.