Putin grozi Zachodowi. "Rosja może podjąć kroki odwetowe"

Konferencja prasowa Putina odbyła się na marginesie międzynarodowego forum gospodarczego w Petersburgu. Dyktator powiedział zagranicznym dziennikarzom, że fakt iż Niemcy zgodziły się na to, by dostarczana przez nich broń była wykorzystywana do ataków na terytorium Rosji to "niebezpieczny krok", a Moskwa zastrzega sobie prawo do "działania w ten sam sposób".