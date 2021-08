Kłopoty marszałek Witek. Kornecka: Porozumienie na pewno poprze wniosek

Marszałek Witek do odwołania? Kornecka: Doszło do złamania regulaminu

Mówiąc o głosowaniu z 11 sierpnia posłanka Porozumienia stwierdziła, że był to "bardzo smutny incydent dla polskiego parlamentaryzmu". - Sformułowanie użyte przez marszałek Witek, że zasięgnęła opinii pięciu prawników, okazało się nieprawdą. Opinie prawne sporządzane są dla określonego stanu faktycznego i prawnego. Nie nadają się do zastosowania w każdej dowolnej sprawie, kiedy tylko mamy do czynienia z wnioskiem o reasumpcję - tłumaczyła Kornecka.