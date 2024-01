Odwołania w sądzie po wniosku Bodnara. A to nie koniec

To nie koniec odwołań. Kolejne możliwe jeszcze we wtorek

Sędzia Grajzer dodał, że we wtorek po południu odbędzie się kolejne Kolegium Sądu Apelacyjnego, na którym jeden z punktów ma dotyczyć zaopiniowania wniosku ministra sprawiedliwości co do odwołania z funkcji wiceprezesa sądu, sędziego Przemysława Radzika. Sędzia Grajzer zaznaczył, że nadal trwają próby zawiadomienia sędziego Radzika o wtorkowym Kolegium. - On w dalszym ciągu nie odbiera telefonów - podkreślił sędzia Grajzer.