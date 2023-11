Odrzucili propozycję PiS. "Kosiniak-Kamysz może być jeszcze wielokrotnie premierem"

PiS ma wciąż nadzieję na sojusz z PSL. Mateusz Morawiecki w jednym z wywiadów stwierdził, że mógłby być nawet ministrem w rządzie, na którego czele stoi Władysław Kosiniak-Kamysz. Ludowcy mają jednak inne plany. - Kosiniak-Kamysz to jest młody, rozwijający i obiecujący polityk. On jeszcze wielokrotnie może być nie tylko premierem, ale też pełnić inne ważne funkcje i w Polsce, i za granicą - mówił w programie "Tłit" WP marszałek senior Marek Sawicki. - Jeśli będzie kandydował w stosownym czasie na prezydenta, to może być prezydentem Rzeczypospolitej - dodał. Stwierdził, że Kosiniak-Kamysz mógłby sprawować funkcje "w organizacjach międzynarodowych, światowych, czy to w ONZ, czy Światowej Organizacji Zdrowia".