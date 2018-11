Odra: Wzrost zachorowań na Ukrainie. Powodem brak szczepień?

Na Ukrainie zaobserwowano wyraźny wzrost zachorowań na odrę. Najwięcej przypadków odnotowano w rejonach, w których szczepiło się najmniej osób.

Odra - wzrost zachorowań na Ukrainie

Szczepienia na odrę – kwestia bezpieczeństwa narodowego

Sprawa jest bardzo poważna, a ministerstwo ogłosiło ją „kwestią bezpieczeństwa narodowego”. Wiadomo, że w związku z zaistniała sytuacją szczepionki przeciwko odrze są dostępne we wszystkich regionach Ukrainy. Do placówek ochrony zdrowia przysłano do 1 października 700 tys. preparatów przeciwko chorobie. Od początku rok odnotowano 15 przypadków śmiertelnych (11 dzieci i dorosłych). Najwięcej zachorowań na odrę jest w obwodach: zakarpackim, lwowskim i iwano-frankowskim. Warto zaznaczyć, że od sierpnia 2018 roku działa już sztab Ministerstwa Ochrony Zdrowia zajmujący się właśnie tą chorobą, wrześniu przeprowadzono szczepienia dla dzieci do dziewiątego roku życia, a w czerwcu ministerstwo wydało rozporządzenie, na mocy którego szczepienia przeciwko odrze dla osób dorosłych będą bezpłatne.