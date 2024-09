Odra "na czerwono". IMGW: ostrzeżenia najwyższego stopnia

- Praktycznie cały odcinek Odry od województwa opolskiego po odcinek graniczny aż do ujścia Warty jest objęty najwyższym III stopniem ostrzeżenia hydrologicznego – mówiła w wydaniu specjalnym Poranka WP hydrolog IMGW Izabela Adrian. Dodała, że najwyższe ostrzeżenia obowiązują wciąż na większości lewostronnych dopływów Odry na wspomnianym odcinku. Z szacunków IMGW wynika, że fala kulminacyjne jeszcze w środę wieczorem dotrze do Wrocławia. - Wygląda na to że będzie to stan wody niższy niż ten, który był we Wrocławiu w 1997 roku – zaalarmowała Izabela Adrian. Całe szczęście wzdłuż górnych odcinków rzek zagrożenie już minęło. Woda wyraźnie opadła. Optymistyczne są też prognozy. W najbliższych dniach na zalanych terenach ma przeważać słoneczna pogoda.

Rozwiń