Odprawa emerytalna. W jakiej wysokości jest wypłacana i komu przysługuje?

Odprawa emerytalna. Komu przysługuje?

Dodatkowe wynagrodzenie wypłacane jest od ostatniego pracodawcy i może być przyznane tylko osobom, które osiągnęły już wiek emerytalny i nabyły uprawnienia do emerytury. Warunkiem otrzymania świadczenia jest ustanie stosunków pracy z powodu przejścia na emeryturę. Rodzaj umowy nie jest uwzględniony w kryteriach. Oznacza to, że umowa o pracę mogła być zawarta zarówno na czas określony, jak i nieokreślony. W rozdziale III a art. 921 Kodeksu pracy wyjaśniono, że pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna.