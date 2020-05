Odmrażanie gospodarki nie pomoże. W II kwartale PKB może spaść nawet o 10 proc.

Epidemia koronawirusa z impetem uderzyła w polską gospodarkę. Mimo stopniowego odmrażania gospodarki istnieją obawy o stan rynku pracy. Polsce w II kwartale grozi też spadek PKB i to nawet o 10 procent.

Zamknięcie gospodarki w połowie marca mocno odbije się na polskim PKB. Już teraz eksperci dowodzą, że mimo stopniowego odmrażania gospodarki, w kolejnych miesiącach może czekać nas recesja.

Odmrażanie gospodarki. PKB z widmem drastycznego spadku

Jak twierdzi Monika Kurtek, główna ekonomista Banku Pocztowego, na tan stan przełożył się okres, w którym zamknięta była polska gospodarka. - Należy oczekiwać, że to będzie jeden z najgorszych okresów dla polskiej gospodarki w ostatnim 30-leciu i że doświadczymy głębokiej recesji. W zależności od tego, jak ta sytuacja będzie się dalej rozwijać, możemy mówić nawet o ponad 10 proc. spadku PKB - podkreśla cytowana przez Interię.

Kurtek dodaje, że recesja prawdopodobnie przeciągnie się w czasie, chociaż z każdym kolejnym miesiącem będzie coraz mniej dotkliwsza. Mimo stopniowego odmrażania gospodarki nie należy oczekiwać cudów. Recesja będzie odnotowana w całym 2020 roku. - Oczekiwania są średnio w okolicach 3,5 proc. Takie prognozy ostatnio też przedstawiło Ministerstwo Finansów - tłumaczy Monika Kurtek.

Odmrażanie gospodarki. PKB spada, czeka nas recesja

Co ważne, w porównaniu do krajów sąsiednich, takich jak chociażby Niemcy, recesja nie będzie głęboka. Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, że będzie to pierwsza recesja w jakiej Polska znajdzie się po bardzo długim czasie. - Nikt nie potrafi w tej chwili odpowiedzieć na pytanie, jak długo będzie trwało odmrażanie gospodarki, jakie będzie jego tempo oraz jakie będą skutki psychologiczne - podkreśla główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Jej słowa potwierdza badanie przeprowadzone przez Konfederację Lewiatan. Odbyło się ono pod koniec kwietnia na grupie 307 przedsiębiorców. Aż 75 proc. z nich uważa, że polityka rządu ws. odmrażania gospodarki nie ma jasnej strategii, co negatywnie odbije się na polskich firmach.

Na pytanie o to, jak przedsiębiorcy radzą sobie ze skutkami kryzysy gospodarczego, aż 60 proc. przyznało, że musi sięgać do własnych rezerw (oszczędności - przyp. red.). Dodatkowo, 51 proc. przedsiębiorców podkreśliło, że ich sytuacja w stosunku do czasów z przed pandemii, znacznie się pogorszyła.

Odmrażanie gospodarki nie pomaga. Przedsiębiorcy likwidują firmy

To co najważniejsze i zarazem najbardziej niepokojące, to fakt, że przedsiębiorcom coraz trudniej jest prowadzić własne działalności. Już teraz 5 proc. z zapytanych przedsiębiorców przyznało, że mimo odmrażania gospodarki oraz pomocy z tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej nie jest w stanie dłużej utrzymać własnej firmy.

Ci przedsiębiorcy zmierzają już w stronę likwidacji swoich działalności. Kolejne 43 proc. przedsiębiorców twierdzi, że jest w stanie wytrzymać jeszcze przez okres 1 do 2 miesięcy. 20 proc. deklaruje, że działalność będą mogli prowadzić jeszcze przez okres 3 do 4 miesięcy.

Z badania Lewiatana wynika, że mimo stopniowego odmrażania gospodarki, Polska każdego dnia traci nawet ponad 2 miliardy złotych. "Te straty urosły już do niemal 107 mld zł. Dlatego tak ważne i pilne jest odmrażanie, w sposób bezpieczny, działalności gospodarczej. Firmy oczekują na zdecydowane i spójne działania rządu i współpracę z samorządami. Poglądy polityczne nie mają tu żadnego znaczenia. Najważniejsza jest przyszłość gospodarki" - tłumaczą autorzy badania.

Źródło: Interpia.pl/ Lewiatan