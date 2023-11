Odlot TVP. Wróciła "Targowica"

Porównanie do konfederacji targowickiej

TVP podkreśla, że to "nie są nowe metody" i porównuje działania opozycji do... konfederacji targowickiej. - Ponad 230 lat temu, dbając wyłącznie o własne interesy, grupa polskich szlachciców w Targowicy zaprzedała duszę carycy Rosji - mówił autor materiału. Robert Derewenda z IPN z kolei opowiadał, że był to przykład "zdrady narodowej".