Odlot Tadeusza Cymańskiego. "Gin w szklance" i śpiewy u Roberta Mazurka

Tadeusz Cymański jest znany z barwnych i niekiedy ekscentrycznych wypowiedzi. W programie Roberta Mazurka na antenie RMF FM poseł PiS przeszedł jednak samego siebie. Seria dowcipów i dziwacznych zachowań parlamentarzysty zdecydowanie przyćmiła jego komentarze na tematy polityczne.

Po tej osobliwej puencie gościa, prowadzący rozmowę Robert Mazurek próbował zakończyć rozmowę. Tadeusz Cymański miał jednak inny pomysł - zapytał dziennikarza, czy może odwrócić role i zaczął zadawać mu pytania. Polityk pytał Mazurka m.in. o to, czy pije napoje energetyczne, czy chodzi do kosmetyczki i czy uważa, że robienie sobie maseczek jest męskie.

- Jeśli już ktoś z PiS-u ma tam zdobyć ten mandat, to życzę sobie, aby to był pan. To byłoby tak komiczne - zesłali Cymańskiego na 8 miejsce na jakieś Podlasie, a on przeskakuje tego Karskiego, który się przebiera za rycerza czy Jurgiela, który nie wychodzi z telewizji - odparł ze śmiechem Robert Mazurek.