Tadeusz Cymański jak Patryk Jaki. Spróbuje swoich sił w innym okręgu

Tadeusz Cymański po raz kolejny zawalczy o mandat europosła. Polityk tym razem spróbuje swoich sił w okręgu podlaskim i warmińsko-mazurskim, mimo, że pochodzi z Pomorza. To wyborcy z tego regionu przynieśli mu sukces w Brukseli.

Niektórzy zarzucają Patrykowi Jakiemu, że jako polityk z Opola, walczył o fotel prezydenta Warszawy, przymierzano go do startu w wyborach do europarlamentu ze Śląska. Ostatecznie znalazł się na małopolsko-świętokrzyskiej liście PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego.