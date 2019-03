Syn posła Tadeusza Cymańskiego ujawnił majątek. Nie jest "złotym dzieckiem" partii

Maciej Cymański, syn znanego polityka PiS Tadeusza Cymańskiego może się okazać najbiedniejszym radnym w Polsce. Kilka miesięcy temu rozpoczął pracę w radzie miasta Malborka. Jak wynika z jego oświadczenia majątkowego, nie posiada żadnego majątku. Absolutnie zero.

Syn posła Cymańskiego nie posiada absolutnie żadnego majątku. (Agencja Gazeta, Fot: Przemek Wierzchowski)

Takiego oświadczenia majątkowego osoby publicznej nie odnotowały jeszcze publiczne rejestry i analizujący dokumenty dziennikarze. Jak się okazuje 21-letni Maciej Cymański, który od jesieni jest radnym Malborka, wkroczył do świata polityki z całkowicie pustymi kieszeniami.

Za 2018 rok nie miał dochodów z pracy zawodowej. Nie posiada nawet złotówki oszczędności, jak również nie ma kredytu, ani zobowiązań. Nie ma również mieszkania ani żadnej innej nieruchomości. Nie dysponuje własnym samochodem, ani też jakimkolwiek innym przedmiotem o wartości powyżej 10 tys.zł. Jedyne co wpada mu do portfela to dieta radnego miasta 685 zł miesięcznie. Za taką kwotę trudno byłoby utrzymać się samodzielnie nawet w Malborku.

Zaczął dosłownie od zera

Zazwyczaj opinia publiczna w Polsce przyzwyczajona jest do doniesień na temat ekspresowych karier dzieci polityków. Syn ministra energii został prezesem ciepłowni w Siedlcach, syn prezes Trybunału Konstytucyjnego dyrektorem w zrepolonizowanym banku Pekao SA, a syn wiceministra finansów znienacka odnalazł się firmie zbrojeniowej.

Przypomnijmy, że syn posła Cymańskiego nieoczekiwanie dostał się do rady Malborka. Jego nazwisko znajdowało się na dalekim miejscu listy PiS. Otrzymał 168 głosów, co wystarczyło do zdobycia mandatu.

- Nie namawiałem go do wejścia do polityki. A teraz cóż, niech zdobywa doświadczenia, uczy się - komentował w rozmowie z WP sam Tadeusz Cymański.

Rodzinny klan w Malborku

- Przed Maciejem Cymańskim trudne zadanie "wejścia w buty" ojca Tadeusza Cymańskiego, doświadczonego i niezwykle medialnego polityka. Porównywanie go do seniora rodu jest na tę chwilę krzywdzące, dlatego pozostaje czekać, aż aktywność samorządowa radnego stanie się faktem - komentuje pierwsze kroki młodego radnego portal z Malborka.

Pisaliśmy już, że klan Cymańskich rośnie w siłę, oplatając wpływami miasto Malbork. Tadeusz Cymański jest posłem z Malborka, syn miejskim radnym, a córka radną sejmiku pomorskiego, który może decydować o pieniądzach i programach regionalnych dla tego miasta.