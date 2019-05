"Jedynka" PiS w rycerskiej zbroi. "Walczę o sprawy ważne dla narodu"

Karol Karski, lider listy PiS na Podlasiu opublikował nowy spot wyborczy. - Kiedyś o interesy Polski w Europie zabiegano różnymi sposobami - przypomina i podkreśla, że już "26 maja odbędzie się bardzo ważna bitwa".

Karol Karski jest "jedynką" Prawa i Sprawiedliwości z województwa podlaskiego w wyborach do europarlamentu. Podczas niedawnej konwencji PiS w Białymstoku, lider partii Jarosław Kaczyński zachwalał dokonania i zaangażowanie polityka. Podkreślał, że Karski dba o interesy RP i dlatego już drugi raz uczynił go liderem tej listy do PE.