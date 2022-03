Odkryli "skarb" w więzieniu. Teraz Izraelczycy przeniosą zakład karny

To, jak wyjaśniają archeolodzy, o których pracach informuje "The Times of Israel", miejsce, opisane jako najstarszy chrześcijański dom modlitwy na świecie, opowiadające historię chrześcijaństwa z czasów, zanim stało się ono oficjalną religią.