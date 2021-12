To nie był przypadek. Izrael podstępem "załatwił" Irańczyków

Doniesienia powiązane są z jednym z trzech incydentów, do których doszło w ośrodku w Natanz. W lipcu 2020 miało tam dojść do pożaru, który to powodował znaczne szkody, mogące realnie opóźnić irański program atomowy. Wtedy to rzecznik Irańskiej Agencji Atomowej stwierdził, że do zdarzenia doszło na skutek sabotażu.