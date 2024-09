Odkrycie w marchewkach z Hiszpanii. Służby nie dały się nabrać

Nielegalny towar przywieziony z Hiszpanii miał być rozprowadzony w Polsce, ale służby z Pomorza na to nie pozwoliły. Pomorska policja udostępniła nagranie i zdjęcia z akcji, w ramach której przeprowadzono nalot na jeden z budynków pod Gdańskiem, gdzie przechowywana była marihuana. Funkcjonariusze odnaleźli ją w pudełkach z marchewkami. "W piątek rano funkcjonariusze weszli na teren wytypowanej posesji. Tam zabezpieczyli 177 kilogramów marihuany zapakowanej w próżniowo w worki. Narkotyki te były schowane w skrzyniach pod marchwią, a ich czarnorynkowa wartość to prawie 9 milionów złotych. Zabezpieczone środki odurzające przekazano do szczegółowych badań. Do tej sprawy zatrzymano czterech mężczyzn oraz kobietę" - wyjaśniła policja. Zatrzymane osoby wraz z zabezpieczonym materiałem dowodowym zostały doprowadzone do prokuratury. Tam trzech mężczyzn w wieku 31, 42 i 47 lat usłyszało zarzuty za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz za wewnątrzwspólnotowy przywóz znacznej ilości narkotyków. Wobec tej trójki podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.