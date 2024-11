"Odklejona od rzeczywistości". Minister ostro o słowach Sienkiewicza

- Rząd przygotowuje wysłuchanie publiczne ws. polityki migracyjnej. Zastanawiam się tylko, czy nie jest to musztarda po obiedzie, z tego względu, że strategia migracyjna została już przez rząd przyjęta. Czy organizowanie takiego wysłuchania ma sens, skoro sprawa jest już zamknięta? - z takim pytaniem Paweł Pawłowski, prowadzący program "Newsroom" w WP, zwrócił się do swojego gościa Adriany Porowskiej, minister ds. społeczeństwa obywatelskiego z Polski 2050. - To jest wysłuchanie obywatelskie, które ja organizuję - wyjaśniła minister Porowska. - Wysłuchanie publiczne to termin zarezerwowany dla legislatorów. I takie wysłuchanie publiczne również się odbędzie, ale na temat ustaw, już w Sejmie - dodała. Tłumaczyła, że wysłuchanie obywatelskie, które organizuje, jest odpowiedzią na list, który wysłały do niej organizacje pozarządowe z prośbą o spotkanie. - Chciałam umożliwić spotkanie i wysłuchanie różnych osób i różnych środowisk. Znam bardzo dobrze ministra prof. Duszczyka z wielu działań eksperckich, ale znam go także jako człowieka. Nie tylko byłam jego studentką, ja pomagałam mu pomagać osobie doświadczającej bezdomności. Ja wiem po prostu, że to jest dobry człowiek. I wiem, że jest bardzo wiele mądrości, rozsądku i wiedzy po stronie organizacji pozarządowych. Chciałam doprowadzić do sytuacji, w której ludzie w sposób bezpieczny i spokojny będą mogli wypowiedzieć swoje zdanie na temat tak ważnej polityki, jaką jest migracja - stwierdziła minister. Minister została też zapytana o wypowiedź europosła KO Bartłomieja Sienkiewicza, który komentując krytykę szefowej polskiego oddziału Amnesty International, dotyczącą nowej polityki migracyjne rządu, stwierdził, że jest ona "odklejona od rzeczywistości". - On nie powiedział tego o osobach aktualnie pracujących w organizacjach pozarządowych, on powiedział to także o mnie. Tak, oczywiście, że jestem oburzona. Wiele osób, które pracują w organizacjach pozarządowych, służą wiedzą rządowi i winniśmy im wdzięczność - odparła minister. Tym wysłuchaniem oddamy też szacunek osobom pracującym w organizacjach pozarządowych - zapewniła minister ds. społeczeństwa obywatelskiego Adriana Porowska.