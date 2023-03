Odezwa króla Norwegii do żołnierzy na granicy z Rosją

Jak podaje norweski portal internetowy "The Berents Observer", garnizon Sør-Varanger jest bazą, w której służy 800 wojskowych, w większości poborowych. Król Harald zaapelował do nich, by zachowali czujność i mieli świadomość zagrożeń wynikających z sąsiedztwa.