Odejście Wojciecha Maksymowicza. Poseł Porozumienia uderza w ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

- Wobec karygodnego zachowania partnerów z PiS-u poprzez szukanie haków na tak wybitną postać, lekceważenia jego zdania w dobie pandemii, aroganckiego zachowania ministra Niedzielskiego, ataku jednego z doradców ministra Czarnka, wobec tego, że każdy porządny człowiek w Zjednoczonej Prawicy będzie miał problem z tym, że jedną z twarzy tego fantastycznego tworu, jakim ma być Zjednoczona Prawica, może okazać się Adam Bielan, symbol braku lojalności, tego, co najbardziej paskudne w polityce, partyjniactwa, nie dziwię się, tak po ludzku, że mój serdeczny przyjaciel powiedział, że w takim układzie on będzie podążał swoją drogą - mówił Michał Wypij (Porozumienie, KP PiS) w programie "Tłit", komentując odejście prof. Wojciecha Maksymowicza z Porozumienia. Dopytywany o "arogancję" ministra zdrowia, stwierdził, że dotyczyła "ekspertów i wszelkich głosów ze środowiska medycznego". - To wynika z prostej rzeczy - jest ekonomistą (Adam Niedzielski - przyp. red.), nie ma wiedzy medycznej. Nie miał szans w walce na argumenty, stąd musiał reagować w sposób butny i arogancki - powiedział Wypij.

Rozwiń