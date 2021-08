Odchody, skarpetki, pralki, dmuchany basenik. Polacy śmiecą na potęgę

- Znaleźliśmy na przykład basenik dziecięcy. Ktoś prawdopodobnie zabrał go ze sobą na szlak, napełnił go wodą ze strumyka, posiedział w nim, a potem stwierdził, że już ten basenik nie jest mu do niczego niepotrzebny i go pozostawił - powiedział Marculanis. Podkreślił, że znalezisko znajdowało się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN), w obszarze podlegającym ścisłej ochronie.