Odbierać 800 plus bezrobotnym? Polacy wydali wyrok

Co piąty Polak opowiada się za rozwiązaniem, w którym osoby bezrobotne, niezależnie od narodowości, powinny stracić prawo do otrzymania świadczenia 800 plus. Jedna trzecia respondentów uważa, że posiadanie zatrudnienia nie powinno wpływać na możliwość otrzymania tego wsparcia - wynika z badania IBRIS dla Radia Zet