"Od tej rozmowy zależą losy nas wszystkich". Wałęsa o wizycie Zełenskiego w Waszyngtonie

Wałęsa przypomniał także o tym, że Rosjanie wyznaczyli cenę jego głowę. - Za moją głowę Rosjanie płacą pięć milionów dolarów. Skoro moja głowa jest tyle warta, że musimy wpłynąć na to, że taki wielki kraj jak Rosja, a również Chiny, muszą zmienić system polityczny. To nie tylko Stalin, czy Putin, to cały system jest do zmiany - zaznacza.