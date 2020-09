Od "tęczowej zarazy" do "ideologii singli". Abp Marek Jędraszewski znowu zaskakuje

Duchowny w niedzielę koncelebrował mszę świętą w ramach 28. Archidiecezjalnej Pielgrzymki Rodzin w Kalwarii Zebrzydowskiej. Abp Marek Jędraszewski podczas kazania nawiązywał do słów apostoła św. Pawła, który mówił, że "nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie".

- Paradoksalnie, co jakiś czas w myśli europejskiej pojawiają się koncepcje takiego życia człowieka, według których powinien on być całkowicie izolowany wobec innych, żyjący własnym tylko życiem, skoncentrowanym na samym sobie - przekonywał metropolita. Według krakowskiego arcybiskupa źródłem takich postaw są nowe ideologie - "singli", "LGBT" oraz "gender".

Abp Marek Jędraszewski. "Związki na zasadzie przelotnej i nietrwałej"

- Nie żyjemy dla siebie i nie umieramy dla siebie, wbrew lansowanym dzisiaj najprzeróżniejszym ideologiom, począwszy od 'ideologii singli', która każe nam żyć właśnie jako te samotne wyspy. Jeżeli akceptuje się jakieś związki z innymi, to na zasadzie przelotności i nietrwałości, bez jakichkolwiek wzajemnych zobowiązań, by móc pewnego pięknego dnia powiedzieć "dziękuję, kończymy, idziemy sobie osobno dalej przez to życie" - dodał Jędraszewski.