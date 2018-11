1 z 14 Od bliskiej współpracy do nienawiści. Lech Wałęsa i bracia Kaczyńscy Spotkanie po latach

- Po co ja pana zrobiłem ministrem?! - zapytał z wyrzutem Lech Wałęsa. - A po co ja pana (zrobiłem) prezydentem?! - odparował Jarosław Kaczyński. Tyle mieli sobie do powiedzenia przyjaciele sprzed lat, gdy spotkali się w gdańskim sądzie, gdzie toczy się proces wytoczony byłemu prezydentowi przez prezesa PiS.