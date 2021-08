Ociepa odpowiada na słowa Frasyniuka. Nazwał go "pożytecznym idiotą"

W niedzielę Władysław Frasyniuk odniósł się do sprawy koczujących uchodźców na polsko-białoruskiej granicy. Opozycjonista nazwał żołnierzy m.in. "śmieciami". - To wataha psów, która osaczyła biednych, słabych ludzi - stwierdził. W programie "Newsroom WP" skomentował to Marcin Ociepa. Wiceszef MON zaczął w tym kontekście od gratulacji dla rosyjskich i białoruskich służb, które - według niego - odpowiadają za tę "zaplanowaną operację". - Ona ma na celu testowanie polskiego rządu i tego, jak postępują politycy opozycji oraz szeroko pojęta opinia publiczna. Szuka się w ten sposób "pożytecznych idiotów", którzy będą się wpisywali w ich scenariusz i podważali zaufanie do polskiego żołnierza i strażnika granicznego. Pierwszego "pożytecznego idiotę" już znaleźli - stwierdził Ociepa. Wiceminister skomentował również fakt, że Władysław Frasyniuk nie zamierza przepraszać za swoje słowa. - To, że brnie w tę narrację nie zmienia niczego w jego ocenie - powiedział. Jak przekazał, jeszcze dzisiaj w tej sprawie do prokuratury trafi zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.