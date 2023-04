Ochroniarze w szafie u marszałka woj. małopolskiego

"Niektórym wypadają z szafy trupy, a marszałek Kozłowski trzyma w niej aż dwóch ochroniarzy. Byłoby to może zabawne, gdyby nie fakt, że płacimy za tę fanaberię my wszyscy. Trudno też dociec, kto mógłby aż tak zagrażać marszałkowi. Co prawda popełnia na sprawowanym urzędzie błąd za błędem, ale to politykom zwykle uchodzi płazem... Ale do czasu" - napisał na Facebooku Tomasz Urynowicz.