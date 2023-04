Miedwiediew znów pisze o Polsce. "Imperialne halucynacje"

"Polacy znów marzą o ożywieniu unii międzypaństwowej z Ukrainą i przywróceniu niedokończonego imperium - Rzeczpospolitej 'od morza do morza'" - pisze w swoim najnowszym wpisie, zatytułowanym "W kierunku utworzenia Lachoukrainy" były prezydent i były premier Rosji Dmitrij Miedwiediew. Jego go zdaniem, Polska "nie mając siły intelektualnej do stworzenia realnego obrazu przyszłości", "czerpie inspirację z map sprzed 400 lat" i ma "imperialne halucynacje".