Ochrona Kaczyńskiego. Dziewulski: niewiele pomoże

- Nie mam wątpliwości, że taki rodzaj rozmieszczenia funkcjonariuszy, dość blisko premiera, to jest sygnał, że tu już nie ma znaczenia obraz, że premier się chroni. Tu w grę wchodzą fakty. Jest zdecydowana ocena, że istnieje możliwość zagrożenia życia premiera. Nie mam co do tego cienia wątpliwości - wskazał w rozmowie z "Faktem" były ochroniarz prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Jerzy Dziewulski.