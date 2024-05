Ochraniał Donalda Tuska. Mówi o błędach słowackich służb podczas zamachu

"Byli jak w hipnozie"

Zwraca też uwagę na słowacką mentalność, która uśpiła czujność ochroniarzy Roberta Ficy. - Słowacy są bardzo przyzwyczajeni do spokoju i przestrzegania porządku prawnego. W efekcie jest to "uśpione społeczeństwo", co było widać w reakcji ochrony. W momencie, kiedy doszło do zamachu na premiera, ludzie wręcz opierali się o barierkę, byli zbyt blisko. Już do tego nie można było dopuścić. Ten brak czujności widać było po dwóch ochroniarzach Fico, którzy po oddaniu strzałów byli jak w jakiejś hipnozie. Gdyby to się działo w Niemczech, Belgii, Francji, a nawet w Polsce, to nie byłoby takiego zaskoczenia. A w Słowacji wszyscy byli zaskoczeni tym, co się stało. I ochrona premiera i publiczność, która stała obok - uważa Robert Pietrzyk.