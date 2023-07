Ochojska odpowiada premierowi. “To obrzydliwe i nieetyczne”

- Chciałabym, żeby premier Morawiecki przestał mówić rzeczy (o migrantach – red.), które budzą w ludziach lęk. To jest próba zastraszenia ludzi - mówiła w programie "Tłit" europosłanka Janina Ochojska, szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej. W poniedziałek premier powiedział, że "duet Ochojska-Tusk doprowadzi do tego, że zaleje nas fala nielegalnej imigracji". Ochojska nie dziwi się, że szef rządu wykorzystuje jej nazwisko w tym kontekście. - Mam poglądy zupełnie odmienne od pana Morawieckiego. (…) Uważam, że Polsce nie grozi zalew migrantów. (…) Poza tym sam PiS sprowadził oko 130 tys. migrantów do pracy, a teraz sprowadza ileś tam tysięcy do rozbudowy petrochemii w Płocku. Więc to, co robi premier jest obrzydliwe i nieetyczne. Można inaczej prowadzić kampanię - oceniła europosłanka.

