Ochojska o działaniach na granicy. Ma pomysł na rozwiązanie konfliktu

Trwa zaostrzenie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Janina Ochojska w programie "Newsroom" WP radziłaby polskim mundurowym odsunąć się na większą odległość od migrantów. - Bariera i tak jest - powiedziała. - Radziłabym, żeby zaczęli ogłaszać przez megafony, by zaprzestali rzucania kamieniami i że rozpocznie się procedura zgodna z przepisami, która umożliwi rozwiązanie problemu - komentowała. Dodała, że rozumie ochronę granic, ale "tak się postępuje wobec dużych zagrożeń". Według Ochojskiej to nie usprawiedliwia aż takiej reakcji z polskiej strony. - Dialog jest zawsze najlepszą formą rozwiązania konfliktu - podkreśliła. Dodała też, że gdyby ją tam wpuszczono, ona by się podjęła mediacji. - Pojechałabym od razu - stwierdziła. Stwierdziła też, że była na wielu wojnach i nigdy nie założyła kamizelki i tu też by nie założyła ochronnego kasku. - Jeżdżę na wózku, nie sądzę, żeby ktoś we mnie rzucił kamieniem - podkreśliła.