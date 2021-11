Ocenił dotychczasowe rządy PiS-u. Kreśli czarny scenariusz

- Bilans dotychczasowych rządów PiS-u oceniam bardzo krytycznie. Nie chcę mówić, że na ocenę niedostateczną, bo widzę pewne obszary, choć nie jest ich wiele, gdzie ta ocena byłaby wyższa, natomiast nie kryję, że w moich oczach PiS egzaminu z rządzenia nie zdał - mówił prof. Antoni Dudek (UKSW) w programie "Newsroom" WP. - Mamy w Polsce do czynienia z ogromnym podziałem. Dziś tak naprawdę mamy dwie Polski: Polskę "pisowską" i Polskę "niepisowską", które są w olbrzymim konflikcie ze sobą. I w moim przekonaniu to jest najbardziej dramatyczny bilans rządów PiS-u - że ten, podział, który oczywiście istniał już do 2015 r., został jeszcze dramatycznie pogłębiony - podkreślił Dudek. - To na dłuższą metę jest dla rozwoju tych społeczeństw, tak głęboko podzielonych, szkodliwe. I my właśnie będziemy teraz powoli zbierać owoce głębokości tego podziału. To już świetnie widać ws. konfliktu na granicy polsko-białoruskiej, do czego prowadzi tak głęboki podział. I za chwilę będziemy to widzieli na innych polach - ocenił. - Nie chcę mówić, że na końcu tego jest wojna domowa, bo akurat tak pesymistycznego scenariusza nie zakładam, ale paraliż państwa jak najbardziej. Paraliż państwa to jest coś, co nam grozi - stwierdził Dudek.