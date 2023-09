Oburzenie w Ukrainie w sprawie mobilizacji. Gen. Skrzypczak: Nie będą mieli kim walczyć na wiosnę

Ukraińska armia wykrwawia się od maja, dlatego kraj stoi przed koniecznością ogłoszenia nowej fali poboru do wojska. To problem nie mniej ważny niż dostawy sprzętu wojskowego z Zachodu - uważa gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. W Ukrainie rozpętała się burza wokół nowych zasad poboru do wojska.