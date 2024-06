Oburzenie w sieci nową promocją Żabki. "To idzie już za daleko"

Do tej reklamy i wpisu Kosikowskiego odniósł się też Marcin Wolak, wiceprezes GPW Logistics. Zwraca uwagę na inną kwestię, jego zdaniem, sprawą powinien zająć się UOKiK. "To żadna subskrypcja, a zwykła promocja. Jak wykupuję subskrypcję w serwisie streamingowym to mogę obejrzeć tyle filmów na ile czas pozwoli. Tutaj spotykamy się z dosyć poważnym limitem. Konsument zostaje wprowadzony w błąd" -napisał Wolak w mediach społecznościowych.