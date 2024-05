Spowiedź pracownicy "Żabki". Robią to wszyscy

Sporą grupę złodziei stanowią osoby znane już ekspedientom. Do tego dochodzą też kradzieże "przez nieuwagę". Zdarza się, że zajęci rozmową przez telefon klienci podczas pakowania zakupów biorą z lady przy kasie rzecz, za którą nie zapłacili. - W żabkach często jest jakaś wystawka zaraz przy kasie, to ktoś, pakując swoje zakupy, często po prostu weźmie też tę rzecz, myśląc, że to jego - mówi pracownica.